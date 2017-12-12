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Региональное отделение партии "Единая Россия" подводит итоги работы за 2017 год

В Горно-Алтайске прошла 27-я конференция. В рамках работы произошла ротация состава регионального политического совета и избрание делегата на предстоящий Съезд партии в Москве.

Конференция регионального политического совета и местных отделений Партии началась с подведения итогов работы в 2017 году. Основными политическими событиями назвали выборы Горно-Алтайского городского Совета депутатов, Усть-Коксинского районного Совета, глав и депутатов сельских поселений. За активную работу были вручены благодарственные письма. Приоритетом на будущий год партийцы ставят проведение выборных кампаний, работа в реализации партийных проектов совместно с «Молодой Гвардией», приемы граждан. Самая важная и ближайшая задача – президентские выборы, поддержка лидера страны Владимира Путина.

Говоря о поддержке Президента на выборах, первый вице-премьер Наталья Екеева отметила, что проведение конференции «Единой России» совпало с известием о решении Владимира Путина баллотироваться в президенты России.

НАТАЛЬЯ ЕКЕЕВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Вы все непонаслышке знаете о реальном вкладе президента страны в развитие нашей республики. Ежегодно мы получаем из федерального бюджета на строительство школ, больниц, ФАПов, детсадов, дорог и мостов. Такого вклада и таких темпов строительства давно Горный Алтай не видел. Благодаря поддержке Владимира Путина в Горный Алтай пришел газ, работает аэропорт, успешно реализуется программа переселения из ветхого, аварийного жилья».

Кроме этого на конференции были заслушаны доклады контрольной комиссии партии, общественной приемной Председателя партии Дмитрия Медведева и общественной организации «Молодая Гвардия». Здесь же произошла ротация членов регионального политсовета.

В результате тайного голосования в состав политсовета включили депутата Республики Алтай, координатора партийного проекта «Парки малых городов» в регионе Евгения Асканакова, главного редактора республиканской газеты «Звезда Алтая», координатора партийного проекта «России важен каждый ребенок» Алену Казанцеву и заместителя председателя правительства Республики Алтай Михаила Маргачева. Также в состав политсовета избрали главу Усть-Коксинского района, секретаря местного отделения «Единой России» Олега Акимова. Также партийцы определились с делегатами на XVII Съезд, который пройдет 22-23 декабря в Москве.

ВЛАДИМИР ТЮЛЕНТИН, СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «На съезде примет участие и Глава Республики Алтай и председатель Государственного Собрания - Эл Курултай РА я и руководители регионального исполкома, и делегат, который по последним выборам набрал больше всего голосов».

Таким образом, в список вошли чойский предприниматель Николай Тонких и член Генерального Совета «Единой России», глава Усть-Канского района Григорий Пильтин.