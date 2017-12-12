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Открытие зимнего спортивного сезона состоялось в Горно-Алтайске

Торжественное мероприятие прошло на стадионе «Спартак». В нём принял участие Помощник Президента России, вице-президент Олимпийского комитета страны Игорь Левитин. Здесь же главой Александром Бердниковым 2018 год был объявлен годом хоккея в республике Алтай.

Спортивный праздник на «Спартаке» собрал несколько тысяч человек. Как отметил помощник Президента страны Игорь Левитин, он специально приехал на открытие зимнего сезона и рад вновь находиться в Горном Алтае.

ИГОРЬ ЛЕВИТИН, ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА РФ, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РА: «Сегодня Горный Алтай славится не только своими традиционными видами спорта – борьбой и другими боевыми дисциплинами, но также зимними видами спорта. Я хочу поздравить вас с открытием сезона, пожелать успехов, здоровья и будущих спортивных побед нашим олимпийцам».

Здесь же Игорь Левитин вручил нагрудный знак и удостоверение «Заслуженного мастера спорта России» чемпиону мира по самбо Виталию Уину. Глава республики Александр Бердников в своём выступлении отметил, что Владимиром Путиным уделяется огромное внимание спорту. Благодаря президентской программе построено огромное количество спортивных сооружений. По всей республике открываются десятки игровых площадок и спортивных залов. Своим указом Глава Республики Алтай объявил 2018-й Годом хоккея в нашем регионе. Также в торжественной церемонии открытия зимнего спортивного сезона принял участие министр транспорта и дорожного строительства Республики Татарстан Ленар Сафин. Он подарил республиканской сборной команде 20 комплектов современной хоккейной формы и экипировки.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «У нас традиционно в республике складывались и культивировались разные виды борьбы дзюдо, греко-римская борьба, самбо, национальная борьба. Но не было игровых видов спорта, особенно зимних видов спорта и люди этого требуют, хотят, обращаются и вот по моей инициативе В.В. Путин подписал поручение о выделении огромной суммы ресурсов на строительство ледовой крытой площадки. Хотят заниматься хоккеем, фигурным катанием, горнолыжным спортом, для этого у нас условия все есть и люди этого справедливо заслуживают. Поэтому сегодня мы даём старт бурному развитию хоккея и с мячом и шайбой, приехали наши друзья - руководитель высокого уровня республики Татарстан в развитие нашего соглашения с президентом Татарстана, когда он был. Я считаю, что сегодня будет праздники старт развитию зимних видов спорта в Горном Алтае».

Игорь Левитин, Ленар Сафин и Александр Бердников также провели рабочее совещание на месте строительства ледового дворца "Атлант" в Майме. Напомним, в этом году по поручению Владимира Путина на строительство этого спортивного объекта выделено 367 миллионов рублей.

ИГОРЬ ЛЕВИТИН, ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА РФ, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РА: «Этот объект, куда мы ни один раз приезжали с Александром Васильевич и думали, что его надо обязательно завершать. Потому что для ребят нужна площадка, где можно не только играть в хоккей, но заниматься другими видами спорта. Поэтому я очень благодарен Президенту России за то, что он по просьбе Александра Васильевича решил этот вопрос. И нам строители обещают в следующем году запуск этой арены. Считаю, что это один из самых будет таких современных спортивных комплексов не только в Горном Алтае, потому что те решения, которые здесь принимаются они очень интересны с точки зрения логики самого комплекса. Поэтому я уверен, что в следующем году мы с Александром Васильевичем откроем этот дворец».

Представители Республики Татарстан, где уже построено более 40 ледовых арен, отметили, что проект ледового дворца в Республике Алтай «очень грамотный».

ЛЕНАР САФИН, МИНИСТР ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН: «В республике Татарстан есть опыт строительства таких ледовых крытых дворцов, их у нас в республике построено уже больше 42, практически в каждом муниципальном районе. Однозначно мы поделимся опытом, по крайней мере по эксплуатационным характеристикам, по компрессору, я думаю, что будет очень достойная ледовая арена для Горного Алтая».

Высота возводимого комплекса составит 15 метров, помимо крытого ледового катка с трибунами на 500 человек здесь будет построен универсальный спортивный зал для занятий другими игровыми видами спорта – волейболом, баскетболом, а также кафе, раздевалки и административный корпус.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Строительство этого важнейшего спортивного объекта началось в 2012 году, потом по известным причинам было приостановлено, я в 14 году обратился к президенту страны В.В. Путину с просьбой поддержать нас. Президент несмотря на сложное время принял такое решение. В этом году нам выделили деньги более 300 млн. на полное завершение этого спортивного сооружения. Я думаю, что люди будут просто рады, родители и дети. То есть можно будет заниматься хоккеем с мячом, шайбой, фигурным катанием. Я считаю, что это вот наполнение конкретными делами, решениями по повышению комфортности и жизни наших людей».

Открытие спортивного комплекса «Атлант» запланировано на конец третьего квартала следующего года.