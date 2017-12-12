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Горожане оплачивают проезд банковской картой

Развитие транспортной инфраструктуры в регионе продолжается. В Горно-Алтайске запустили масштабный проект. Теперь оплатить проезд в автобусе можно банковской картой. Еще вчера такая бесконтактная оплата для горожан казалось мечтой, а сегодня - уже реальность.

МАКСИМ БАУКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО АЛТАЙСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ СБЕРБАНКА: «Когда пассажир заходит в автобус, кондуктор подает терминал. Пассажир прикладывает карту на 1 секунду. Выходит чек. Берет чек, карту и садится на свое место».

Поездка в автобусе стала комфортной. По дороге на остановку теперь не нужно забегать в банкомат. Главное, чтобы с собой была карта. Оставили и её дома, тоже - не беда. Загрузите данные карты в свой мобильный телефон и рассчитывайтесь им. Нужно просто поднести смартфон к терминалу. Часы, различные брелоки, которые поддерживают функцию бесконтактной оплаты, тоже принимаются.

Главное удобство - комфорт и скорость. Пассажиру не нужно тратить время на ввод пароля, а кондуктору на ввод суммы. Все – автоматически, терминал уже запрограммирован. За проезд по городу с вас снимут 14,5 рублей. Да, вы не ослышались. Оплата картой - это еще и экономия пятидесяти копеек, по любому маршруту, даже пригородному. Сегодня 105 автобусов оснащены специальными терминалами. На таком транспорте, на стекле, есть специальная наклейка бесконтактной оплаты - значок wi-fi. Оплата наличными, проездные и расчет социальной картой по-прежнему остаются. Просто появился еще один, современный вариант - оплата банковской картой.

МАРИЯ ГАЙДАБРУС, ЧЛЕН СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Хорошая вещь. Наши транспортные карты остаются в силе. А если карту вдруг забыл дома, то можно рассчитаться банковской картой. Красота».

Горно-Алтайск, один из первых городов России, где реализуется такой высокотехнологичный проект. Его запуск стал возможен благодаря совместному тандему крупнейших компаний. Сбербанк, Система сервисов золотая корона и технологическая компания "Mastercard" уже много лет сотрудничают для обеспечения комфорта клиентов.

МАКСИМ БАУКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО АЛТАЙСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ СБЕРБАНКА: «Республика Алтай и, в частности, Горно-Алтайск, это вообще лидеры, передовики во всех инновационных проектах, которые сегодня развиваются. Вы всегда поддерживаете любые инновации. Это очень приятно и действительно легче работать, когда есть понимание на всех уровнях власти и бизнеса».

Благодаря сотрудничеству, сегодня у пассажира есть выбор, как рассчитаться за проезд: смартфоном, брелоком или банковской картой, на которой должен быть специальный значок.

Если же на вашей карте, нет значка wi-fi, то вы можете обменять свою карту на новую, в любом отделении вашего банка.

Кристина Бандура