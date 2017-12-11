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Алтайские народные напевы и шуточные песни в программе республиканского фестиваля-конкурса «Јанар-кожон»

Около 200 человек состязались в коллективном и сольном исполнении Јанара. Пусть будет мирное небо и счастливы дети. Пусть цветет Алтай и благоухают травы. Каждое слово в алтайских напевах не просто так. Јанар -это благословение, благопожелание и своего рода молитва, обращенная к духам Алтая.

Многоголосие проникает в самую душу зрителей.Идея провести такой фестиваль-конкурс принадлежит Мергену Тельденову и Сарымаю Урчимаеву. К сожалению, талантливый исполнитель, данарчы Сарымай Урчимаев не дожил до этих дней. И друг решил посвятить этот концерт памяти знаменитого Кайчы.МЕРГЕН ТЕЛЬДЕНОВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ "ЭЭЛУ КАЙ": «В таком формате проводим впервые. Все подготовились. Очень сильно порадовало участие Усть-Коксинского и Турачакского районов».Посоревноваться, поделиться опытом, исполнить свой данар пожелали почти двести участников. Конкурс проходил в 3 номинациях: состязательные шуточные песни, коллективное и сольное исполнение. Кроме этого сюрпризом для любителей народных напевов стала презентация нового ансамбля "Ээлу кай"По итогам 2 дней профессиональное жюри определили победителей. Гран-при фестиваля удостоен коллектив «Јанылга» Кош-Агачского района.1 место у «Теле» Улаганского района, на втором - ансамбль «Эрјине» Онгудайского района и 3 место разделили коллективы «Курелей» и «Байана» Усть-Канского района.



Марина Кулеева