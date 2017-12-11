НОВОСТИ

В Национальном театре состоялся творческий вечер известного журналиста Арутая Адарова

30 лет в профессии. Поздравить юбиляра пришли политики, общественные деятели и конечно же спортсмены, ведь именно спортивная журналистика стала для Арутая Адарова призванием на долгие годы.

Творческий юбилей Арутая Адарова совпал и с юбилеем жизненным. В этом году герою вечера исполнилось 60 лет, и больше половины из них, он рассказывал жителям Горного Алтая о спортивных событиях, происходящих в нашем регионе и за его пределами.

За это время он побывал во многих местах, встречался с интересными людьми и всегда находился в творческом поиске при подготовке своих материалов, будь то телерепортаж, статья, или книга.

АРУТАЙ АДАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ "АЛТАЙДЫН ЧОЛМОНЫ", ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ РА: «Ради такой работы можно и нужно приходить в журналистику, а журналистика это прежде всего работа, связанная с народом республики, с её развитием, становлением, вот вся моя жизнь и работа посвящена своему родному краю».

Арутай Адаров зарекомендовал себя как универсальный журналист, он увлекательно рассказывал о спорте как в газетных публикациях в "Алтайдын Чолмоны", так и в телепрограммах ГТРК "Горный Алтай". В этот вечер кроме тёплых поздравлений и воспоминаний, в честь юбиляра были исполнены танцевальные и музыкальные номера. Сам Арутай Адаров вместе со своими друзьями - музыкантами спел для своих гостей.

Также в рамках творческого вечера состоялась презентация новой книги Арутая Адарова озаглавленной «Значит, время пришло…». По словам автора, это результат 30-летней журналистской работы. Материалы, собранные в ней, в свое время выходили как на страницах газет, так и в эфире ГТРК «Горный Алтай». Все собравшиеся отметили неиссякаемую энергию юбиляра, и пожелали ему творческих и жизненных успехов.