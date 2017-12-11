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Турачакская школьница Маша Комиссарова стала победителем девятого Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»

Во время пожара она спасла младшего брата. 22 юных героя со всех регионов страны проявили мужество и пришли на помощь тем, кто попал в беду.

Торжественная церемония, аплодисменты и слова благодарности – в Москве чествовали детей из разных регионов, которые, рискуя своей жизнью, спасали людей. Они очень волновались, получая награды. А ведь когда бросались на помощь, не раздумывали ни секунды, хоть было и страшно. Среди награжденных и наша Маша Комиссарова.

Многодетная семья Комиссаровых живет в Турачаке. 14 января в их доме случился пожар. Из упавшего баллона газ заполнил всю кухню, дойдя до топящейся печки, воспламенился. Услышав хлопок, дети стали прятаться. За шкафом укрылся семилетний брат Маши. Она отыскала его и вынесла на улицу. Сегодня Маша вспоминает, как трещали и лопались стекла, было тяжело дышать. Что было после того, как спасла брата из пожара, юная героиня помнит смутно, но как все начиналось не забудет никогда.

МАРИЯ КОМИССАРОВА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА XI ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ "СОЗВЕЗДИЕ МУЖЕСТВА": «Вот тут, когда взрывалось, тут стол стоял, ну и получается я спряталась за этот стол. Брат у меня заплакал».

Спасались дети через окно. Маша получила сильные ожоги рук, ног и лица, перенесла несколько операций. Долгое время они с братом лежали в больнице. Ожоги и сейчас беспокоят ребятишек, период полного выздоровления растягивается надолго.

ТАТЬЯНА КОМИССАРОВА, МАМА: «Когда полыхает пламя, я думаю, что не каждый способен будет подойти, я считаю, что она сделала поступок. Вылезти, спасти и себя и сына».

Сейчас Комиссаровы живут в новом доме, дети ходят в школу, помогают родителям по хозяйству. В Москве у Маши была насыщенная программа. Вместе с другими победителями фестиваля «Созвездие мужества» она побывала в Кремле, на Воробьевых горах, посетила музеи и выставки.





Дарья Куликова, при содействии пресс-службы МЧС по РА