НОВОСТИ

В Акташе Улаганского района начались работы по проведению водопровода

Обеспечение водой отдаленных населенных пунктов. В настоящее время установлена одна водонапорная скважина, а в дальнейшем планируется обеспечить водой все село.

Ручей - главный "поставщик" воды для двухсот жителей микрорайона Верхний Акташ. А еще - водозаборные насосы в домах, что, конечно, бьет по кошельку при оплате за потребляемую электроэнергию. Выход из положения - центральный водопровод. Сегодня устанавливается первая водонапорная башня. На первый этап работ средства выделил глава региона Александр Бердников.

НИКИТА САНИН, ГЛАВА МО "УЛАГАНСКИЙ РАЙОН": «Проектно-сметная стоимость 36,6 млн рублей. Из них 1 млн глава республики выделил. Мы сейчас конкурс провели, одну водонапорную башню из двух поставим. Ну в дальнейшем еще необходимо 35 млн рублей. Для этого мы заявку подавали в министерство сельского хозяйства».

Сейчас администрация района планирует попасть в программу "Развитие сельских территорий" на 2018 год, чтобы закончить все работы в этом микрорайоне. Труба, протяженностью в 6 километров в будущем примкнется к центральному водопроводу Акташа, и тогда все село будет обеспечено водой.