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С 1 декабря на территории республики началась заготовка елей и пихт

В этом году планируется срубить 10 тысяч хвойных деревьев, что почти в два раза меньше, чем в прошлом. Одновременно началась и усиленная охрана лесов от браконьеров. Этой теме было посвящено заседание Межведомственной комиссии в региональном Минприроды.

Договор купли-продажи на основании открытого аукциона или выполнение госзадания. Только эти критерии позволяют заготавливать деревья. Все остальное будет считаться незаконной рубкой. В канун главного зимнего праздника - напомнить об этом особенно актуально. 1 декабря официально началась заготовка елей и пихт. С 15-го - откроются елочные базары. В прошлом году заготовлено 18 тысяч хвойных деревьев. Но все больше жителей республики отдают предпочтение искусственным елям. Поэтому в этом сезоне решено цифру сократить.

ЛАРИСА КАПУСТИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ и ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РА: «На этот год у нас планируется более 10 тысяч заготовить новогодних елей и других хвойных пород, в основном - это пихта идет».

Вместе с заготовкой стартовала и усиленная охрана, и не только со стороны лесников. В числе контролирующих органов - полиция, прокуратура, налоговая служба. Рейды будут проводиться как на территории лесных массивов, так и по берегам рек, на дорогах и в местах продаж. Будут проверяться документы на заготовку, транспортировку и реализацию новогодних елей.

ОЛЬГА НИКУЛИНА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР по ОХРАНЕ ЛЕСА МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ и ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РА: «При обнаружении незаконно заготовленной продукции будет выставляться штраф. Штрафы за незаконно заготовленные ели будут от трех тысяч рублей при ущербе за одну небольшую ель в две тысячи рублей, т.е. одна маленькая ель у вас будет стоить 5 тысяч».

Если же незаконно срубленное дерево окажется выше среднего, придется уже понести уголовную ответственность, а это - другое наказание: от 50 тысяч штрафа или лишение свободы до семи лет. Добавим, что в настоящее время правоохранительные органы проверяют законность перевозки двухсот елей в Турачакском районе, обнаруженную во время профилактической операции "Ель".

Олеся Овсянкина