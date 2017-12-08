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Глава РА осмотрел школы Шебалинского района

В этом году школе в Беш-Озёке Шебалинского района исполняется 90 лет. Глава республики в ходе совей рабочей поездке по муниципалитету посетил это учебное заведение. Кроме того Александр Бердников осмотрел школу в селе Барагаш, которая была капитально отремонтирована в начале этого года.

Беш-Озёкской школе 90 лет. Сегодня это современное, отвечающее всем требованиям образовательное учреждение. Таким оно стало лишь в 2011. Раньше это были приспособленные помещения, где дети занимались в 2, а то и 3 смены. Тогда глава республики Александр Бердников принял решение построить здесь новую школу.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Я знаю, как трудно приходилось вам здесь учиться, мы сейчас обменялись мнением, что 11 лет вы учились, не учились, а мучились. Так да? Где попало, если можно применить слово. Потом начали строить школу 4 года ни шатко, ни валко, что-то построили немножко не так, бросили. Обратилось население, я был назначен главой республики Алтай в 2006 году президентом страны. Посмотрели, при всей сложности бюджета мы решили всё-таки в этом селе завершить этот процесс. В 2011 году построили прекрасную, хорошую школу, она ничем не отличается от городских».

Системе образования сегодня уделяется огромное внимание президентом страны Владимиром Путиным. Ряд школ в республике Алтай были построены по его личному поручению. Что касается школы в Беш-Озёке, то сегодня здесь есть столовая, библиотека, спортивный зал, учебные кабинеты и главное обучение ведется в одну смену. В здании также расположен детский сад «Солоны», его посещают около 40 детей.

ОЛЬГА ОЙНОШЕВА, ДИРЕКТОР БЕШ-ОЗЕКСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ: «Мы очень рады этому визиту. Так как долгие 17-18 лет мы мучились, учились в приспособленных помещениях и благодаря Александру Васильевичу, правительству РА, построили нам вот такую красивую, светлую, большую школу».

А это школа в Барагаше. Новое, большое здание видно практически с любой точки населенного пункта. Капитальный ремонт школы был начат в марте прошлого года и завершился в начале января 2017. Проведены работы по сейсмоусилению всего здания, деревянные полы заменили на бетонные, обустроили противорадоновую защиту, установили пластиковые окна, заменили коммуникации. Из республиканского бюджета на эти цели было направлено более 50 миллионов рублей.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Сегодня в каждом селе самое красивое здание какое? Школа. Не исключение и школа в Барагаше. Подъезжаешь, как подсолнух растет, такой цвет. Нравится, да? Я посмотрел по школе, все нормально. Это абсолютно новая школа по большому счёту, что было осталось в прошлом. Все обязательства, которые я лично, правительство брали на себя мы по селу Барагаш выполнили. Но вот мы отремонтировали участковую больницу в принципе новая больница».

Здесь же почетными грамотами Республики Алтай наградили учителя физкультуры Ивана Бакиянова и директора школы Марину Елекову. За успехи в учебе и активное участие в жизни школы планшеты вручены пятикласснику Денису Гришину и ученику одиннадцатого класса Дмитрию Терехину. Кроме того, школа получила 20 тысяч рублей на материально-техническое оснащение и сертификат на школьный автобус.

Иван Яськов