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Пожилым людям рассказали о возможностях получения госуслуг

Новейшие цифровые технологии в помощь пенсионерам. В бизнес - инкубаторе РА прошёл обучающий семинар в рамках проекта "Университет серебряного возраста". Пожилым людям подробно рассказали о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Всё началось с презентации Единого портала государственных услуг, который вошёл в нашу жизнь с появлением в РА многофункциональных центров, основной принцип работы которых, это принцип одного окна, позволяющий сэкономить людям время, нервы, а порой и деньги избежав бесконечного хождения по различным инстанциям для получения порой всего одной заветной бумажки с важной печатью. Организаторами этого своеобразного урока цифровой грамотности стало городское управление социальной поддержки населения и многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг РА.

ЕЛЕНА ГОЛУБЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ РА: «Данное мероприятие организовано для информирования населения по получению госуслуг в электронном виде, а именно через портал государственных услуг, а так как их предоставление на сегодня является наиболее актуальными и проблематичными мы проводим информирование граждан о возможностях получения услуг не выходя из дома, расскажем о возможностях проводим обучающий семинар, также зарегистрируем желающих на портале госуслуг, подтвердим личность и также поможем получить практические навыки».

Слушателями семинара стали пенсионеры заинтересованные преимуществами получения услуг в электронном виде и применении их в электронном виде, будь то оплата услуг ЖКХ, получение различных пособий и субсидий на которые имеют право разные категории пенсионеров, и, конечно, получение на пластиковую карту самой пенсии. Символично что семинар совпал с проведением ежегодного месячного пожилого человека.

По всем возникающим у них вопросам пенсионеры могут обратиться и непосредственно в Горно-Алтайский многофункциональный центр, специалисты которого без очереди и долгого ожидания расскажут и покажут как самостоятельно получить ту или иную государственную или муниципальную услугу. Это же доступно и жителям районов республики, поскольку сейчас филиалы центра, работающие по принципу одного окна ,открыты во всех 11 МО нашего региона. Добавим, что в ближайших планах министерства экономики открытие ещё одного филиала центра в республиканской столице.

Алексей Параев