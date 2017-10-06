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20 лет природному парку «Белуха»

В Национальном музее открылась фотовыставка. Она посвящена 20-летию создания парка «Белуха» и Году экологии и особо охраняемых природных территорий в стране.

Фотовыставка «Объект всемирного наследия ЮНЕСКО - гора Белуха». В экспозиции 21 работа. Авторы снимков - сотрудники природного парка. На них - природа, животные, жизнь и быт защитников природы.

Белуха является одной из крупнейших горных вершин России. Ежегодно, отдохнуть и набраться сил сюда приезжают сотни тысяч гостей. Природный парк «Белуха» был создан 20 лет назад с целью защиты окружающей среды. На открытии выставки было отмечено, что это первый природный парк в РА. Посетители фотовыставки с любопытством рассматривают фотографии, не скрывают своего восхищения.

Белуха - священная гора Алтая. Юч Сюмер - так называют ее издавна коренные жители. Посетить выставку и взглянуть на снимки природы Алтая может любой желающий. Она будет работать в течение месяца в Национальном музее им. А. Анохина.

Анна Скороходова