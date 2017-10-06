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На страже безопасности государства и общества

Гражданская оборона России отмечает свое 85-летие. В национальном театре состоялось торжественное мероприятие, где отметили лучших специалистов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

85 лет мужества и спасения человеческих жизней. 85 лет доблести и беззаветного служения своему долгу. Сегодня организация и ведение гражданской обороны являются важнейшими функциями государства по обеспечению его безопасности. Руководителем в нашей стране является президент Владимир Путин, а в РА Глава региона Александр Бердников. Именно глава субъекта принимает важнейшие решения и несёт ответственность за защищенность его жителей.

РОБЕРТ ПАЛЬТАЛЛЕР, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Сегодня мы чествуем людей сложной и самоотверженной профессии, готовых прийти на помощь человеку в любое время в любом месте, работающих круглосуточном режиме на чрезвычайные происшествия».

За плодотворную работу, направленную на развитие гражданской обороны, а также умелое руководство памятной медалью «Генерал армии Алтунин» награждены ветераны гражданской обороны Республики Алтай. Среди них Александр Афанасьев, Владимир Епифанов, Владимир Бурков, Александр Чепкин и многие другие.

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ, врио НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ по РА: «Уважаемые коллеги, перед нами стоят исключительно важные задачи от выполнения которых зависит жизнь и здоровье населения РА, не выполнить которые мы просто не имеем права».

Преподаватели, учителя, специалисты по гражданской обороне при министерствах и ведомствах, школах и единых дежурно-диспетчерских служб. Многие профессионалы своего дела были отмечены в этот день благодарственными письмами республиканского правительства, Госсобрания и ведомственными наградами. Это Ольга Сидельникова, Лидия Табакаева, Вадим Маслов, Борис Чаптынов и другие. Для всех собравшихся в зале состоялся праздничный концерт с участием вокальной группы «Форпост» пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай? Вокального Трио колледжа культуры, ансамбля "Шуну ", хореографического ансамбля "Айлан" и лаурета всероссийских и международных конкурсов Арины Веревкиной.

Владимир Виноградов