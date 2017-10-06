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Делегация РА готовится к участию во Всемирном фестивали молодежи и студентов

Активные и творческие. Делегация из Республики Алтай примет участие в "XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов" в Сочи. До отправки остались считанные дни. На пресс- конференции, посвященной этому событию, обсудили последние вопросы подготовки к предстоящему фестивалю.

10 тыс молодых людей со всей России готовятся к фестивалю в Сочи. Он пройдет с 14 по 22 октября. Его участниками станут представители 140 стран мира.

В международном форуме примет участие и делегация Республики Алтай – это волонтеры и яркие представители молодежи.

ИГОРЬ АЧКАСОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕЛЕГАЦИИ РА «XIX ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ» в г.СОЧИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РА: «Сегодняшняя наша пресс-конференция является последней отравной точкой для участников и волонтеров делегации РА на фестиваль молодежи и студентов. За плечами проделана большая работа подготовительная, результатом которой стало формирование нашей делегации».

Чтобы попасть в состав делегации, участники проходили заочный и очный отборы, а волонтеры- собеседования с организаторами фестиваля посредством телефонных и видеозвонков. Из более 300 человек подавших заявку, выбрали 40 участников и 7 волонтеров. Среди них Яна Алмадакова, Виталий Уин, Сергей Рогов, Раиса Маковеева, Александр Попов. Они и представят РА на фестивале.

Россия в третий раз принимает международный фестиваль. Это было в 1957 и в 85 годах. Представители Горного Алтая в них участвуют не в первый раз. Фридрих Таушканов с гордостью представил альбом со снимками всемирного форума, который проходил в Финляндии.

ФРИДРИХ ТАУШКАНОВ, УЧАСТНИК "VIII ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ" г. ХЕЛЬСИНКИ, 1962 г.: «Вот это вот генеральное событие –встреча молодежи мира с Юрием Алексеевичем Гагариным. Вот здесь Павлов секретарь центрального комитета комсомола и Юрий Алексеевич. Значит, приехала молодежь из 137 стран 18 тысяч».

В культурной программе фестиваля примет участие трио «Сказители Алтая». А 15 октября - одновременно с открытием в Сочи в городском доме культуре пройдет праздничная программа, посвященная 19-му Фестивалю молодежи и студентов.

Анна Скороходова