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Всю свою жизнь она посвятила педагогике

Сельские учителя - это особый мир. Около четырёхсот педагогов трудятся сегодня в Усть-Коксинском районе.

Небольшой домик в центре села Усть-Коксы. Именно здесь нас встретила Любовь Корнеевна. Уже шестьдесят лет минуло с того времени, как молодая девушка приехала в этот отдалённый край. Перебирая фотографии, ведёт ветеран разговор о учениках, коллегах незабываемых событиях.

Люба с детских лет мечтала стать педагогом, на Донбассе в городе Славянске прошло её детство, здесь же она окончила Сталинский техникум и по распределению уехала учительствовать в Таджикистан.

ЛЮБОВЬ МАСЛОВСКАЯ, ВЕТЕРАН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА, с. УСТЬ-КОКСА: «Педагог, это надо от бога сказать, тогда только дети будут тебя любить, будут любить твой предмет и относиться с уважением обязательно».

Именно в Таджикистане в пятьдесят седьмом встретила она свою судьбу -военнослужащего Сергея, паренька из далёкого Алтайского села с которым и приехала в Усть-Коксу. Шестьдесят лет совместной жизни пролетели как один день, двое детей, восемь внуков и шесть правнуков. И дело всей жизни - педагогика.

Любовь Корнеевна часто бывает в родной школе, именно здесь, учителем географии она проработала всю свою жизнь. Сорок восемь лет составляет её педагогический стажа, классное руководство, краеведческий кружок, шесть выпусков.

Её всегда тепло встречают и школьники, и педагоги. Умение будить мысль, видеть прекрасное в обыденной жизни, анализировать новое не только умом, но и сердцем. Этим всегда выделялась скромная сельская учительница, которая не только дала путевку в жизнь многим своим ученикам, но и служила примером для молодых коллег.

Выбирая профессию учителя, человек должен понимать и быть готовым к тому, что чаще придется отдавать и жертвовать. Помимо всего, ты должен быть всегда лучшим.

Светлана Мороз