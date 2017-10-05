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В Правительстве обсудили результаты кормозаготовительной кампании

Зерновые культуры, однолетние и многолетние травы и естественные сенокосы. На совещании в Правительстве обсудили результаты кормозаготовительной кампании в районах республики. Хозяйства всех категорий в этом году провели уборочные работы на площади 186 тыс. гектаров. Этот показатель сохраняется на уровне прошлого года.

В предстоящую зимовку хозяйства республики войдут с поголовьем 455 тыс. условных голов, что составляет 102% к уровню прошлого года. Для обеспечения животных кормами планируется заготовить порядка 160-ти тыс. тонн кормовых единиц, при этом обеспеченность на одну условную голову составит 3,2 центнеров кормовых единиц.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Были серьезные - десятки и сотни млн рублей направлены в виде различных форм господдержки на обеспечение кормозаготовительной кампании. У нас хозяйства получают десятками млн дотации».

В настоящее время убрано 170 тыс. гектаров кормовых культур, 95 % от запланированной площади. Заготовлено 218 тыс. тонн сена, 57 тыс. тонн сенажа, 70 тыс. - силоса, а также около тонны соломы и зернофуража. Из-за засушливой погоды в начале лета, хозяйства недобирают 30-33 % грубых кормов. Сельхозтоваропроизводители Онгудайского и Усть-Канского районов были вынуждены заключать договора аренды сенокосных угодий в близлежащих районах республики и на территории соседнего Алтайского края.

АЛЕКСАНДР МАНЗЫРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РА: «То, что у нас запланировано в Алтайском районе, Советском и Солонешенском районах Алтайского края - они там работают, всё будет вывезено. Конечно, проблемы будут с частными хозяйствами малой формы. Но мы сейчас смотрим - как им помочь?»

В связи с этим А. Бердников напомнил о необходимости поддержки малообеспеченных категорий граждан и поручил главам районов провести работу с крупными товаропроизводителями, которые получают господдержку. Речь идет о привлечении их к оказанию помощи в виде предоставления кормов одиноким ветеранам, малоимущим гражданам и другим особо нуждающимся землякам.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Чтоб в каждом районе мы имели сведения по многодетным, малообеспеченным, ветеранам, пожилым людям обеспеченность. Работайте с руководителями сельхозкооперативов. Баба Маня - бывшая доярка - получила ревматизм и все остальное у тебя на хозяйстве, пока ты обогащался. Товарищ директор или начальник СПК, бабе Мане ты помоги, обеспечь. Нужно с ними разговаривать. Они все не отказывают, если кого-то попросить».

Сегодня хозяйства региона добирают корма, производят вывоз и доставку заготовленных кормов к местам зимовки скота. Кормозаготовительные и уборочные работы в регионе при благоприятных погодных условиях планируют завершить в первой декаде октября.

Владимир Попошев