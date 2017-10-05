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В Горно-Алтайске прошел всероссийский турнир по самбо

Всероссийский турнир по самбо, посвященный 60-летнему юбилею Заслуженного работника физической культуры РФ, Заслуженного тренера РА Сергея Аткунова, собрал более 200 спортсменов из нескольких регионов страны. Для победителей это шанс выполнить нормативы кандидата или мастера спорта.

Он воспитал более 40 мастеров спорта РФ и РА. 4 из них международного класса. Его воспитанники добились больших успехов в спорте. Это чемпион мира по самбо Виталий Уин, призер мировых чемпионатов Аймерген Аткунов, призер всероссийских соревнований по самбо Эмил Константинов и многие другие.

На торжественном открытии соревнований С. Аткунова с 60-летним юбилеем пришли поздравить не только спортсмены и тренеры, а также общественники, политики, земляки и друзья.

Ученики Сергея Аткунова добились успехов не только в спорте, но и в других сферах проявляют свой стойкий характер. Сергей Юракаевич судья международной категории экстра-класса по самбо. Таких в СФО всего 4 человека. Он является постоянным судьей в соревнованиях российского, европейского и международного уровня.

В этих соревнованиях схватки были жаркими. Выступали самые именитые школы России по самбо. Были разные весовые категории - от 57 кг и более 100. Наши спортсмены показали отличные результаты. Также 4 участника РА победили по боевому самбо. 2 спортсмена Байрам Садучин и Максим Самаев выполнили норматив мастера спорта России.

Владимир Виноградов