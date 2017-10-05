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Автоинспекторы и судебные приставы провели профилактическое мероприятие «Должник»

Выявить и привлечь к ответственности. Пренебрегающих исполнением наложенного на них административного наказания оказалось 10 человек. Всего было проверено более пятисот автомобилей. Составлено 185 административных материалов. Всего в рейдовых мероприятиях на территории региона было задействовано 52 сотрудника ГИБДД и 11 приставов-исполнителей.

Напомним, что в соответствии с нормами административного законодательства водителю, привлеченному к ответственности за нарушение ПДД, предоставляется 60-тидневный срок на оплату штрафа. В случае его неуплаты постановление по делу направляется в службу судебных приставов-исполнителей для взыскания в принудительном порядке, возбуждается административное производство, по нему предусмотрено наказание, как в виде штрафа в двукратном размере от неоплаченного, так и в форме ареста на срок до 15 суток, возможны принудительные работы - 50 часов. Узнать о неоплаченных штрафах можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России, а также на портале Госуслуг.